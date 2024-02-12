Экс-сотрудник ограбил московский магазин, угрожая бывшим коллегам ножом, и попал на видео

Экс-работник ограбил магазин в Москве, пригрозив бывшим коллегам ножом. Об этом сообщает столичная прокуратура.

Инцидент произошел на улице Космонавта Волкова. Бывший сотрудник магазина надел медицинскую маску, перчатки и, войдя внутрь, заблокировал входную дверь. После этого 36-летний злоумышленник приставил нож к шее экс-коллеги и потребовал дать ему деньги.

Затем в зал вернулся второй продавец, преступник приказал ему положить телефон на стол, и они втроем отправились в подсобное помещение, где стоял сейф. Злоумышленник не смог его открыть, вернулся к кассовой зоне и похитил 16 тысяч рублей.

Одному из сотрудников магазина удалось нажать тревожную кнопку. В результате преступника задержали. Привлечение мужчины к уголовной ответственности по статье о разбое находится под контролем Коптевской межрайонной прокуратуры.

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