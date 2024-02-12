ВСУ обстреляли Новую Таволжанку в Белгородской области

Под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал населенный пункт Новая Таволжанка Шебекинского городского округа в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Различные повреждения выявлены в трех частных домовладениях и четырех хозпостройках», — написал он.

По словам Гладкова, в результате обстрела никто не пострадал.

Накануне Вячеслав Гладков сообщал, что в Белгородской области 15 крупных предприятий Шебекинского округа , которые были повреждены в результате обстрелов со стороны украинских войск, получили 1,4 млрд руб. в качестве компенсации ущерба.

До этого губернатор Белгородской области заявлял, что пострадавшие от обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) представители малого и среднего бизнеса Шебекинского района Белгородской области получат компенсации со стороны региональных властей.

Ранее игрок «Локомотива» рассказал о нахождении в обстрелянном ВСУ Белгороде.