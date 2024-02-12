Двое российских подростков вызвались проводить пенсионерку до дома и обворовали ее

В екатеринбургском микрорайоне Химмаш двое школьников обокрали пожилую женщину, которой стало плохо в супермаркете. Об этом сообщает «Е1».

О произошедшем в социальных сетях рассказали родственники пенсионерки, пожилая женщина плохо почувствовала себя в магазине, проводить ее до дома вызвались двое подростков. У подъезда пенсионерка решила отблагодарить школьников, но не нашла свой кошелек.

«Потом мы сопоставили, откуда приходят СМС о тратах. И поняли, что это явно дети. Когда мы заблокировали карту, они еще пытались снять деньги и расплатиться во «Вкусно — и точка». Мама не поняла, в какой момент у нее вытащили кошелек. Она плохо себя чувствовала», — рассказала дочь пострадавшей.

Пенсионерка пока не обратилась в полицию, семья хочет решить вопрос мирным путем. В УМВД по Екатеринбургу сообщили, что сотрудники отдела полиции № 13 проверят информацию.

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