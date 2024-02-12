Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Осужденный напал на сотрудника колонии, пригрозившего наказанием за употребление алкоголя

В Тюмени пьяный осужденный вонзил ножницы в грудь сотруднику колонии

close
100%
Илья Питалев/РИА «Новости»

В Тюмени к лишению свободы в колонии строгого режима приговорили осужденного, отбывавшего срок в колонии-поселении. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Ранее судимый за ущемление прав женщины, умышленное заражение партнерши венерическим заболеванием и конокрадство Шугайп Арсаев попал в ИК-4 УФСИН России по Тюменской области за угон автомобиля. Он отбывал срок в колонии-поселении, на территорию которой в сентябре 2021 года неизвестные занесли спиртные напитки. Вечером осужденные устроили застолье, стали нецензурно выражаться и агрессивно себя вести.

Сигнал об этом поступил оперативнику, который явился на место происшествия и выявил нарушителей. Он пригрозил им штрафным изолятором, после этого Арсаев оскорбил сотрудника колонии и несколько раз ударил его в грудь ножницами, схватив их со стола. К нему присоединился еще один осужденный, однако подоспевшие коллеги пострадавшего обезвредили злоумышленников и заковали их в наручники.

Арсаева признали виновным в «дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества». Суд назначил ему три года строгого режима.

Ранее в Новосибирске осужденные изнасиловали подростка в колонии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами