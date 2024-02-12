Осужденный напал на сотрудника колонии, пригрозившего наказанием за употребление алкоголя

В Тюмени к лишению свободы в колонии строгого режима приговорили осужденного, отбывавшего срок в колонии-поселении. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Ранее судимый за ущемление прав женщины, умышленное заражение партнерши венерическим заболеванием и конокрадство Шугайп Арсаев попал в ИК-4 УФСИН России по Тюменской области за угон автомобиля. Он отбывал срок в колонии-поселении, на территорию которой в сентябре 2021 года неизвестные занесли спиртные напитки. Вечером осужденные устроили застолье, стали нецензурно выражаться и агрессивно себя вести.

Сигнал об этом поступил оперативнику, который явился на место происшествия и выявил нарушителей. Он пригрозил им штрафным изолятором, после этого Арсаев оскорбил сотрудника колонии и несколько раз ударил его в грудь ножницами, схватив их со стола. К нему присоединился еще один осужденный, однако подоспевшие коллеги пострадавшего обезвредили злоумышленников и заковали их в наручники.

Арсаева признали виновным в «дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества». Суд назначил ему три года строгого режима.

Ранее в Новосибирске осужденные изнасиловали подростка в колонии.