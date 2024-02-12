Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Россиянам назвали главное отличие брачных агентств от сайтов знакомств

Врач Гарипова: у брачных агентств больше ответственности, чем у сайтов знакомств

close
100%
Shutterstock

Брачные агентства, как и сайты знакомств, являются современными инструментами поиска партнера, однако первые берут на себя больше ответственности и больше психологически поддерживают человека на пути к успешному знакомству. Об этом в интервью РИАМО рассказала психотерапевт, автор книги «Анатомия женственности» Лилия Гарипова.

«Каких-то сто лет назад молодым людям не нужно было утруждать себя поиском второй половины, за них это делали родители. Мы буквально первое-второе поколение, когда сами себе выступаем и свахами, и брачным агентством. И поэтому люди теряются в этом месте, и многие действительно по умолчанию ждут, что вторая половинка найдется сама собой», — отметила Гарипова.

При этом она добавила, что, выбирая брачное агентство, важно внимательно проверять его репутацию.

До этого Гарипова отмечала, что на знакомствах через брачное агентство следует беседовать о вещах, вызывающих эмоциональный отклик, например, о фильмах, путешествиях, хобби и т.д. Так, по ее словам, можно ближе познакомиться с ценностями и образом мыслей партнера, что гораздо полезнее, чем изучать его резюме.

Ранее ученые выяснили, что женщины переносят разрыв отношений тяжелее, чем мужчины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами