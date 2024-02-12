Россиянам назвали главное отличие брачных агентств от сайтов знакомств

Брачные агентства, как и сайты знакомств, являются современными инструментами поиска партнера, однако первые берут на себя больше ответственности и больше психологически поддерживают человека на пути к успешному знакомству. Об этом в интервью РИАМО рассказала психотерапевт, автор книги «Анатомия женственности» Лилия Гарипова.

«Каких-то сто лет назад молодым людям не нужно было утруждать себя поиском второй половины, за них это делали родители. Мы буквально первое-второе поколение, когда сами себе выступаем и свахами, и брачным агентством. И поэтому люди теряются в этом месте, и многие действительно по умолчанию ждут, что вторая половинка найдется сама собой», — отметила Гарипова.

При этом она добавила, что, выбирая брачное агентство, важно внимательно проверять его репутацию.

До этого Гарипова отмечала, что на знакомствах через брачное агентство следует беседовать о вещах, вызывающих эмоциональный отклик, например, о фильмах, путешествиях, хобби и т.д. Так, по ее словам, можно ближе познакомиться с ценностями и образом мыслей партнера, что гораздо полезнее, чем изучать его резюме.

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