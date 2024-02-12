В российском городе семилетний мальчик угнал машину и устроил ДТП с тремя автомобилями

В Барнауле семилетний мальчик угнал машину и устроил ДТП с тремя автомобилями. Об этом сообщает УМВД по Алтайскому краю.

Инцидент произошел во дворе на улице Сухова. Ребенок залез в автомобиль с оставленным в замке зажигания ключом и угнал его. Мальчик проехал несколько метров, врезался в припаркованную машину и устроил аварию с участием трех транспортных средств.

Сообщается, что в результате одному из водителей потребовалась помощь. Увидев, к чему привели его действия, ребенок сбежал.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что малолетний угонщик учится в первом классе. Его и еще двоих детей воспитывает мать.

«В настоящее время с семьей работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних и разъясняют, к каким последствиям привела детская шалость», — сообщили в ведомстве.

Ранее 11-летняя школьница и ее младший брат угнали машину матери и уехали за 300 км от дома.