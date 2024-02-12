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Воспитанники уральского детского дома напали на улице на ребенка и вымогали у него деньги

В Свердловской области подростки из детдома избили на улице местного ребенка

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Shutterstock

В городе Каменск-Уральский Свердловской области ребенок пострадал от нападения трех воспитанников детдома. Об этом пишет местное издание ku66.ru.

Трое подростков в возрасте от 14 до 16 лет пристали к девочке и мальчику младшего возраста у дома на проспекте Победы. Молодые люди стали оскорблять ребенка, а затем один из них, по словам свидетеля, забрался на двухметровую пристройку и спрыгнул оттуда на пострадавшего.

Тогда очевидец вмешался в происходящее и спугнул хулиганов. Мальчик, ставший мишенью для нападок, рассказал взрослому, что воспитанники детского дома вымогали у него деньги.

В пресс-службе полиции города инцидент пока не комментировали.

Ранее в Башкирии пьяный детдомовец избил воспитателя и медсестру.

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