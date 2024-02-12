Астраханец изнасиловал и выбросил с пятого этажа беременную женщину

В Астрахани мужчина изнасиловал, ударил и выбросил с пятого этажа беременную 31-летнюю женщину. Об этом сообщает СК России.

По версии следствия, инцидент произошел в квартире дома на улице Татищева. Пьяный мужчина, угрожая расправой, изнасиловал ранее знакомую женщину. Отмечается, что злоумышленник был осведомлен о ее беременности.

Затем мужчина ударил пострадавшую и вытолкал ее в окно на пятом этаже. В результате падения она получила многочисленные травмы.

Женщину доставили в больницу, медики оказали ей всю необходимую помощь. Сохранить ребенка не удалось.

Преступник попытался скрыться, однако его задержали сотрудники правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело, подозреваемого заключили под стражу.

Ранее в Петербурге сотрудница ПВЗ заявила о попытке изнасилования, пережитой на рабочем месте.