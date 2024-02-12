Полиция задержала мужчину за разбойное нападение на подростка в Москве

В Москве правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в нападении на 15-летнего юношу в центре города. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Следственного управления СК РФ.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «разбой». По данным следствия, 11 февраля мужчина напал на подростка с ножом у дома на улице Бауманская, и ограбил его.

Забрав деньги, подозреваемый скрылся с места преступления.

Полиция задержала фигуранта по горячим следам и проверяет его причастность к аналогичным преступлениям.

Ранее в Новосибирске задержали похитителей 16-летнего подростка.