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Полиция задержала мужчину за разбойное нападение на подростка в Москве

В Москве задержали мужчину за нападение на 15-летнего подростка в центре города

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Евгений Одиноков/РИА Новости

В Москве правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в нападении на 15-летнего юношу в центре города. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Следственного управления СК РФ.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «разбой». По данным следствия, 11 февраля мужчина напал на подростка с ножом у дома на улице Бауманская, и ограбил его.

Забрав деньги, подозреваемый скрылся с места преступления.

Полиция задержала фигуранта по горячим следам и проверяет его причастность к аналогичным преступлениям.

Ранее в Новосибирске задержали похитителей 16-летнего подростка.

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