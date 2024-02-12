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Россиянин получил реальный срок из-за снотворных таблеток

Ученый из Петербурга получил четыре года колонии за таблетки для сна из Индии

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В Петербурге суд признал виновным ученого в незаконном приобретении и хранении наркотических средств. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

В 2023 году мужчина заказал на официальном сайте аптеки в Индии два лекарства, в которых содержались наркотические средства. За шесть блистеров с таблетками петербуржец перевел через платежную систему «Blockchain» 63 доллара США, после чего покупателю отправили товар почтой.

При получении товара на почте в России правоохранители задержали петербуржца. Мужчина пояснил, что ранее проживал в Германии, где врач выписывал эти препараты в лечебных целях. Переехав в Россию, ученый попытался найти аналогичные лекарства в местных аптеках, но ничего не вышло. Тогда мужчина заказал таблетки из-за границы.

Петербуржец пояснил, что у него были проблемы со сном, так что он заказывал лекарства исключительно, чтобы справиться с ними и не осознавал тяжесть содеянного. По словам фигуранта, сонливость сильно мешала ему заниматься научной деятельностью.

Суд, учитывая обстоятельства, что мужчина никому не навредил и не осознавал, что совершает преступление, смягчил ему наказание. Петербуржца приговорили к четырем годам колонии строго режима.

Ранее на Южном Урале поймали мужчин с арбалетом, которые доставляли наркотики в колонию.

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