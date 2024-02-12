Следствие попросило суд продлить арест блогера Аяза Шабутдинова

В Таганский суд Москвы поступило обращение следственных органов о продлении ареста блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, которого обвиняют в мошенничестве. Об этом со ссылкой на адвоката Калоя Ахильгова сообщает РИА Новости.

По словам адвоката, следствие обратилось к суду с просьбой о продлении ареста еще на два месяца, заседание состоится 13 февраля.

4 ноября стало известно, что суд арестовал популярного блогера Аяза Шабутдинова по делу о восьми случаях мошенничества. Следствие оценило ущерб от деятельности бизнес-тренера в 4 млн рублей. Он не признал вину.

По словам адвоката Калоя Ахильгова, к настоящему времени количество потерпевших в деле достигло пятидесяти человек и, возможно, вырастет еще.

29 января сообщалось, что Аяз Шабутдинов сильно изменился во внешности за два месяца после ареста.

Ранее Аяз Шабутдинов прокомментировал свой арест.