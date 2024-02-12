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В Московском зоопарке рассказали о характере панды Катюши

Директор Акулова: панда Катюша обладает русским характером

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Телеграм-канал «Светлана Акулова»

Панда Катюша, проживающая в Московском зоопарке, обладает «московским, российским, русским» характером. Об этом в интервью «Москве 24» рассказала генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.

Она отметила, что животное является «невероятно харизматичным». По ее словам, участие России в программе по изучению панд является большим преимуществом. Кроме того, положительным моментом стала возможность изучать и показывать посетителям и зрителям, как проходит процесс обучения панды.

«И нам повезло, что нас никто не торопит, нас не заставляют быстрее выставить животное напоказ», – уточнила Акулова.

8 февраля Светлана Акулова опубликовала в своем Telegram-канале новое видео с панденком. На нем маленькая панда проводит время с мамой Диндин на деревянной лестнице, ведущей в вольер. Взрослая панда спокойно расположилась на лестнице, пока маленькая крутится в разные стороны, цепляется за мать лапами и пытается играть с ней, покусывая за бок.

В конце августа у самца Жуи и самки Диндин из Московского зоопарка родилась девочка-панденок. Она стала первым в истории детенышем панды, родившимся в России. Ее родители несколько лет назад прилетели из Китая: их передали зоопарку в честь 70-летия установления дипломатических отношений между Москвой и Пекином.

Ранее в Московском зоопарке показали, как панда Катюша пользуется шестым псевдопальцем.

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