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Пресс-секретаря компании Meta* внесли в список экстремистов

Росфинмониторинг внес пресс-секретаря компании Meta Стоуна в список экстремистов

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Andy Stone/linkedin.com

Росфинмониторинг внес в список экстремистов и террористов пресс-секретаря компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Энди Стоуна. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

«Стоун Энди Марк, 28.05.1981 г.р.», — такая строчка появилась в перечне Росфинмониторинга.

В ноябре 2023 года Министерство внутренних дел РФ внесло Стоуна в базу федерального розыска, а Басманный суд Москвы сообщил о решении заочно арестовать пресс-секретаря корпорации. Решение было принято в рамках уголовного дела. Стоуну вменяют ч. 2 ст. 205. 1 (Содействие террористической деятельности с использованием служебного положения). Максимальное наказание по этому составу — 20 лет колонии.

11 марта 2022 года информагентство Reuters опубликовало внутреннюю переписку IT-компании, из которой следовало, что пользователям Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) в некоторых странах разрешат «призывать к насилию против россиян и российских солдат» в контексте спецоперации России на Украине.

Временные изменения политики должны были коснуться пользователей из Армении, Азербайджана, Эстонии, Грузии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, России, Словакии и Украины. Тогда Энди Стоун подтвердил, что компания действительно сделает послабление для «форм политического самовыражения» и снимет запрет на некоторые призывы к насилию.

Ранее в Госдуме прокомментировали объявление Энди Стоуна в розыск.

*  признана в России экстремистской и запрещена
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