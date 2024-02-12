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Психотерапевт: знакомства вслепую не отличаются от живых свиданий

Психотерапевт Гарипова: знакомства вслепую ничем не отличаются от живых свиданий

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Shutterstock

Знакомства вслепую ничем не отличаются от свиданий вживую. Об этом в интервью РИАМО сообщила психотерапевт Лилия Гарипова. По ее словам, важно себе представлять, какими будут отношения с партнером.

«То есть когда мы находимся в поисках партнера, важно представить, какой вид отношений вам бы подошел, какой тип семьи, хотели бы вы жить в городе или загородом, иметь одного ребенка или несколько», — пояснила Гарипова.

Он добавила, что в брачных агентствах работают психотерапевты, которые помогают снять психологические блоки, в частности страх перед знакомством вслепую.

12 февраля отмечается Международный день брачных агентств, услуги которых, в том числе в онлайн-формате, пользуются популярностью по всему миру.

Американские психологи из Калифорнийского университета в Беркли до этого выяснили, что нужно указывать в анкете на сайте знакомств, чтобы с тобой захотели встретиться. Исследование опубликовано в научном журнале Journal of Experimental Social Psychology (JESP).

По словам одного из авторов работы, доцента Джулианы Шредер, большинство пользователей приложений и сайтов для подбора пары совершают одинаковые ошибки. Заполняя личную информацию, они стремятся как можно больше рассказать о своих качествах и интересах, которые делают их особенными.

Ранее психолог назвал самые частые причины измен.

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