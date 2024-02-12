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Правительство Израиля одобрило проект закона о запрете враждебных СМИ

Kan: кабмин Израиля одобрил черновой проект закона о запрете враждебных СМИ

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Reuters

Правительство Израиля одобрило черновой вариант проекта закона, который позволит запрещать вещание иностранных СМИ, угрожающих безопасности страны. Об этом сообщила государственная радиостанция Kan.

По данным вещателя, решение было достигнуто в ходе телефонного опроса, который был проведен после сообщения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). В нем утверждалось, что военнослужащие во время операции в секторе Газа нашли доказательства связи журналиста Al Jazeera с правящим в анклаве движением ХАМАС.

В ноябре в Израиле заявили, что журналисты ряда мировых СМИ могли заранее знать о готовящемся нападении ХАМАС 7 октября, о чем свидетельствует их нахождение на месте событий.

Позже официальный представитель ЦАХАЛ Питер Лернер потребовал извинений от корпорации «Би-би-си» за материалы, в которых высказывались сомнения в использовании больницы «Аш-Шифа» боевиками радикального палестинского движения ХАМАС.

Ранее Израиль обвинили в атаках на СМИ за разоблачение его преступлений.

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