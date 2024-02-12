Правительство Израиля одобрило проект закона о запрете враждебных СМИ

Правительство Израиля одобрило черновой вариант проекта закона, который позволит запрещать вещание иностранных СМИ, угрожающих безопасности страны. Об этом сообщила государственная радиостанция Kan.

По данным вещателя, решение было достигнуто в ходе телефонного опроса, который был проведен после сообщения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). В нем утверждалось, что военнослужащие во время операции в секторе Газа нашли доказательства связи журналиста Al Jazeera с правящим в анклаве движением ХАМАС.

В ноябре в Израиле заявили, что журналисты ряда мировых СМИ могли заранее знать о готовящемся нападении ХАМАС 7 октября, о чем свидетельствует их нахождение на месте событий.

Позже официальный представитель ЦАХАЛ Питер Лернер потребовал извинений от корпорации «Би-би-си» за материалы, в которых высказывались сомнения в использовании больницы «Аш-Шифа» боевиками радикального палестинского движения ХАМАС.

Ранее Израиль обвинили в атаках на СМИ за разоблачение его преступлений.