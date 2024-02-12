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В Сибири нашли подростков, которые избивали сверстников на камеру

Полиция Тюмени нашла подростков, избивавших сверстников на камеру

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В Тюмени полиция установила личности молодых людей, которые избили подростков на улице и в торговом центре и сняли это на камеру. Об этом сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Ими оказались несовершеннолетние, которые учатся в той же школе, что и один из потерпевших.

Группа подростков, ученики 7-8-го класса, издевалась над сверстниками и выкладывала записи драк в сеть.

В азербайджанской молодежной организации «Одлар Юрду» в беседе с URA.ru заявили, что проводят профилактические беседы с молодыми людьми.

«Компания состоит из восьми человек: четыре русских парня, два азербайджанца и две русские девчонки. У них произошла бытовая драка на школьном уровне. Что-то не поделили, пошли за школу, выяснили отношения, «дали по рукам» и разбежались», — прокомментировал видео глава организации Мунис Мустафаев.

Мустафаев подчеркнул, что несовершеннолетние не принадлежат ни к каким группировкам, с каждым из них ведут работу.

Ранее в Сургуте в прокуратуре сообщили, что проверяют первоклассника с вейпом, который бьет детей.

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