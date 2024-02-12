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Ударившего девочку-инвалида во время урока российского учителя уволили

В Новоуральске уволили учителя, ударившего девочку-инвалида на уроке

В Новоуральске уволили учителя коррекционной школы, который ударил девочку-инвалида во время урока. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на директора учебного учреждения.

По информации издания, по факту произошедшего провели служебную проверку. В результате ударившего ребенка педагога уволили.

Инцидент произошел 5 февраля. Педагог замахнулся и ударил сидевшую за первой партой ученицу по плечу, после этого девочка отлетела в сторону. После появления видео произошедшего в соцсетях в учебное учреждение приехала полиция. Приславшая кадры с места женщина заявила, что учителя-мужчины в учреждении избивают детей не первый год.

Ранее российская учительница дала пощечины ученикам, отчитывая их за плохое поведение.

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