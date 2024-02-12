Гидрометцентр спрогнозировал москвичам долгий аномальный холод

С 14 февраля в Москве начнет заметно холодать – в столицу придут аномально сильные заморозки, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Сегодня и завтра, по его словам, сохранится влажная погода, из-за чего возможны ледяные дожди, туман и сильный гололед.

Сегодня через Москву проходит фронтальный раздел, из-за чего температура воздуха у земли окажется ниже, чем на высоте 500-700 метров. По этой причине вероятен ледяной дождь.

«Будет сильная гололедица, осадки образуют изморозь на проводах и ветвях деревьев», — предупредил Вильфанд в беседе с телеканалом «360».

Во вторник в столице пройдет небольшой снег, ожидается 2-4 градуса ниже нуля. В среду температура воздуха уже опустится до 15-17 градусов в Москве и до 19 градусов в области. Днем будет до 10 градусов мороза. При этом ожидается солнечная и безветренная погода.

С четверга, по словам Вльфанда, ударит более сильный мороз, а погода в целом будет напоминать ямальскую.

«В четверг и пятницу температура в Москве составит -20…22 градуса. Днем в четверг в столице будет -12…14, в области — до -16. В пятницу будет -9…14 градусов», — рассказал синоптик.

К выходным потеплеет, но не сильно. Ночью, по прогнозу, будет 14-18 градусов мороза, днем – от 8 до 13 градусов ниже нуля.

Напомним, жителям регионов ЦФО спрогнозировали на ближайшее время мокрый снег с дождем и гололед. В частности, осадки ожидаются в Смоленской, Тверской, Тульской, Рязанской, Тамбовской, Воронежской и Московской областях.

Ранее синоптик рассказал, когда в Москву придет весна.