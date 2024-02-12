Россиянка прописала в доме 43 мигранта ради помощи по хозяйству

В Калуге 44-летняя местная жительница прописала в своем доме 43 гражданина ближнего зарубежья, но фактически приезжие не проживали по месту прописки. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Калужской области.

Калужанка подтвердила, что иностранцы в действительности не проживали у нее. По словам женщины, она якобы не брала с приезжих за прописку деньги, а договорилась с ними о временной регистрации в обмен на помощь по хозяйству, а именно благоустройства территории вокруг ее дома.

Женщине грозит до трех лет лишения свободы, ее дело передано в суд.

Ранее в Самаре женщина прописала в своей квартире более 70 мигрантов.