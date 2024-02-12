Музеи Крыма подали иски в ЕСПЧ из-за передачи скифского золота Украине

Музеи Крыма подали иски в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за передачи скифского золота Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на специального представителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого.

«Крымские музеи, проанализировав всю юридическую коллизию, направили иски в ЕСПЧ, потому что нарушены их музейные права», — сказал Швыдкой.

По его мнению, дело должны рассмотреть, однако шансы на победу у музеев маленькие, хотя небольшая надежда на справедливый вердикт все еще есть.

Конфликт вокруг скифского золота длится с 2014 года. Экспонаты были переданы в нидерландский музей до воссоединения Крыма с Россией. Минувшим летом верховный суд Нидерландов постановил передать ценности украинской стороне. В ноябре 2023 года их привезли на Украину, а в российском МИД назвали это воровством. Подробнее о ситуации – в материале «Газеты.Ru».

Ранее постпред Крыма обвинил Украину в мошенничестве.