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В Москве автомобилистам рекомендовали пересесть на общественный транспорт

Дептранс Москвы рекомендовал пересесть на общественный транспорт из-за гололеда

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Департамент транспорта Москвы порекомендовал жителям города пользоваться общественным транспортом из-за гололеда. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«По прогнозу синоптиков, сегодня в городе ожидается мокрый снег и ледяной дождь. Рекомендуем использовать городской транспорт», – следует из поста.

Сотрудники Дептранса также рекомендовали автомобилистам соблюдать дистанцию, избегать резких маневров и не отвлекаться на телефон во время движения.

Накануне синоптики предупредили москвичей о снеге и гололедице.

До этого в Гидрометцентре сообщили, что к концу предстоящей недели ожидается, что на 80% территории РФ температуры будут ниже климатической нормы.

Ранее синоптик рассказал, какой погоды москвичам ожидать на День святого Валентина.

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