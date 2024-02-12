Роспотребнадзор оценил вероятность завоза выявленного на Аляске вируса в Россию

Риски завоза вируса «Аляскапокс», выявленного на Аляске, в Россию исключены, Роспотребнадзор держит ситуацию на контроле. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Несмотря на то, что количество выезжающих с континента минимальное, специалисты Роспотребнадзора контролируют ситуацию в пунктах пропуска через государственную границу», — отмечается в публикации.

Роспотребнадзор напомнил, что, по информации департамента здравоохранения штата Аляска, на полуострове Кенай США вирус «Аляскапокс» забрал жизнь пожилого мужчины. По одной из версий, источником заражения могла быть кошка, которая проживала вместе с ним, у мужчины был ослаблен иммунитет из-за лечения рака.

В прошлом году газета The Guardian сообщала о возможной угрозе мировому сообществу со стороны древних вирусов, находящихся в сибирской вечной мерзлоте. Ученые полагают, что глобальное потепление может привести к возникновению неизвестных заболеваний.

Ранее было сделано открытие, которое позволит побороть древний вирус в ДНК людей, связанный с раком.