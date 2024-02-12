В России предложили изменить правила оказания медпомощи возрастным пациентам

Минздрав России собрался изменить порядок оказания медицинской помощи пожилым пациентам. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Издание обратило внимание на проект приказа № 38н «О внесении изменений в порядок оказания медицинской помощи гериатрического профиля», который опубликовало ведомство. Авторы документа предложили снизить нагрузку на гериатрических врачей.

То есть для врачей предложили сократить штатное расписание. Сейчас по стандарту в штате отделения гериатрии должен содержаться один гериатр (врач, который специализируется на оказании помощи пожилым и старым людям) на 20 коек. Теперь число рекомендовано сократить до 13 коек на специалиста.

Также Минздрав требует, чтобы во всех больницах был открыт гериатрический кабинет вместимостью более 400 коек, в котором работает один гериатр и одна медсестра на специалиста.

Гериатры занимаются пациентами пожилого (60-74 года) и старческого возраста (75 лет и старше). Специалисты помогают сохранить или восстановить способности к самообслуживанию у стариков, а также стремятся вывести пациентов к такому состоянию, чтобы они почти не нуждались в посторонней помощи в повседневной жизни.

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