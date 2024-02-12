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На территории воинской части в Ставрополе произошел пожар

Baza: здание воинской части загорелось в Ставрополе, проводится эвакуация

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Shutterstock

Пожар произошел на территории одной из воинских частей, расположенных в городе Ставрополе. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

В материале отмечается, что в настоящее время на объекте проводится эвакуация людей. Предварительно, здесь загорелось здание штаба.

По информации журналистов, огонь охватил помещения на первом этаже. К текущему моменту пламя локализовали на площади 30 квадратных метров, говорится в публикации.

Глава населенного пункта Иван Ульянченко не исключил, что причиной возгорания могло стать короткое замыкание.

12 февраля в городе Братске группа неизвестных подожгла здание одной из местных школ. ЧП произошло на территории образовательного учреждения в Порожском районе.

По данным Telegram-канала Babr Mash, первым дым заметил охранник. Мужчина вызвал сотрудников экстренных служб, которые ликвидировали возгорание. Тем не менее огонь успел повредить обшивку строения со стороны пищеблока.

В результате руководство школы решило отменить занятия на один день, чтобы провести уборку и проветрить помещения. Сотрудники правоохранительных органов, в свою очередь, приступили к поиску подозреваемых.

Ранее пожар площадью 800 квадратных метров произошел в гостинице в городе Тольятти.

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