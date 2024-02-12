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В России утвердили список объектов для снабжения товарами Крайнего Севера

Правительство РФ утвердило список объектов инфраструктуры для северного завоза

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Российское правительство утвердило список объектов инфраструктуры, куда будут доставлять жизненно важные товары, предназначенные для жителей Крайнего Севера. Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте кабмина.

В документе указаны магистрали, аэропорты, ж/д станции, морские и речные порты в 23 субъектах РФ, которые будут использовать для северного завоза. В числе регионов, где находятся эти объекты, — Якутия, Тыва, Коми, Карелия, Алтай, Бурятия, Приморский, Камчатский края и ряд других. Уточняется, что перечень объектов будут расширять по мере согласования предложений от региональных властей.

Отмечается, что в ближайшее время российские власти утвердят и правила маркировки грузов, которые позволят оперативно обеспечивать нужды северян.

Северный завоз осуществляют всеми видами транспорта, включая морской. Он призван обеспечить бесперебойные поставки товаров на Крайний Север в условиях сложного климата.

В январе 2024 года на Крайний Север приехал президент РФ Владимир Путин. Он впервые в своей жизни посетил Чукотку, где осмотрел круглогодичный тепличный комплекс Крестьянское хозяйство Макатровых, который предназначен для выращивания овощей даже в условиях вечной мерзлоты.

Ранее ученые выяснили, что жители Якутии начинают стареть раньше других россиян.

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