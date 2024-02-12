В России утвердили список объектов для снабжения товарами Крайнего Севера

Российское правительство утвердило список объектов инфраструктуры, куда будут доставлять жизненно важные товары, предназначенные для жителей Крайнего Севера. Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте кабмина.

В документе указаны магистрали, аэропорты, ж/д станции, морские и речные порты в 23 субъектах РФ, которые будут использовать для северного завоза. В числе регионов, где находятся эти объекты, — Якутия, Тыва, Коми, Карелия, Алтай, Бурятия, Приморский, Камчатский края и ряд других. Уточняется, что перечень объектов будут расширять по мере согласования предложений от региональных властей.

Отмечается, что в ближайшее время российские власти утвердят и правила маркировки грузов, которые позволят оперативно обеспечивать нужды северян.

Северный завоз осуществляют всеми видами транспорта, включая морской. Он призван обеспечить бесперебойные поставки товаров на Крайний Север в условиях сложного климата.

В январе 2024 года на Крайний Север приехал президент РФ Владимир Путин. Он впервые в своей жизни посетил Чукотку, где осмотрел круглогодичный тепличный комплекс Крестьянское хозяйство Макатровых, который предназначен для выращивания овощей даже в условиях вечной мерзлоты.

Ранее ученые выяснили, что жители Якутии начинают стареть раньше других россиян.