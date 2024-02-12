Врач перечислила продукты-лидеры по содержанию сахара

Покупные соусы являются одними из лидеров по содержанию сахара, рассказала kp.ru врач эндокринолог-диетолог Клиники лечебного питания ФИЦ питания и биотехнологии Юргита Вараева.

«В фабричных салатных соусах содержится много добавленных сахаров, как и в консервах, причем не только в варенье, но и в консервированном горошке, кукурузе из банки. Сахар, как и соль, здесь выступает в роли консерванта», — уточнила эксперт.

Кроме того, много сахара содержится в кашах быстрого приготовления, которые разводятся кипятком, колбасах, сосисках, фастфуде, соленых чипсах, картошке фри, сухариках и попкорне. В числе «лидеров», по словам врача, также находятся ореховая паста, хлеб для тостов и булочки для гамбургеров.

Вараева напомнила, что большое количество сахара также добавляют в сладкие газированные напитки, соки и алкоголь.

«Сейчас повторю то, что часто говорю родителям на приемах, — приучите ребенка утолять жажду простой водой или минеральной водой! Захотели сладкую газировку – выпили иногда стакан. И все. Но не формируйте у ребенка привычку, что, если он хочет пить, он может выпить что-то сладкое», — заключила она.

Специалисты из Министерства здравоохранения Великобритании до этого сообщали, что кетчуп, соевый соус, горчица и табаско промышленного производства могут содержать слишком много сахара и соли. По их мнению, злоупотребление этими продуктами может негативно сказаться на сердце и сосудах.

Ранее врач раскрыла, сколько сахара можно съедать в день.