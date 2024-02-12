Названа диета, которая поможет пожилым людям укрепить сосуды

Соблюдение средиземноморской диеты позволит пожилым людям укрепить сосуды, рассказала «Москве 24» главный гериатр Депздрава Москвы Надежда Рунихина.

По ее словам, питание может влиять на состояние сосудов человека. В частности, негативное воздействие оказывают соль, сахар и продукты с животными жирами.

«Соль способствует повышению жесткости сосудистой стенки. Она становится очень чувствительна к выбросу гормонов, которые организм вырабатывает при стрессе. В результате идет чрезмерное повреждение сосудистой стенки. Быстрые углеводы резко повышают сахар в крови и способствуют развитию сахарного диабета, а продукты с жирами животного происхождения — прогрессированию атеросклероза», — пояснила врач.

Средиземноморская диета предполагает потребление большого количества свежих овощей, фруктов и рыбы, в которой есть омега-3 жирные кислоты, пояснила Рунихина. Помимо этого, для здоровья сосудов важно не забывать про умеренную физическую активность.

Исследователи из университета Раша в Чикаго до этого обнаружили, что пожилые люди, придерживающиеся средиземноморской диеты, набирают более высокие баллы в тестах на оценку когнитивных способностей.

Ранее ученые нашли альтернативу интервальному голоданию для борьбы со старением.