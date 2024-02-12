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Названа диета, которая поможет пожилым людям укрепить сосуды

Врач Рунихина: средиземноморская диета поможет пожилым укрепить сосуды

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Shutterstock

Соблюдение средиземноморской диеты позволит пожилым людям укрепить сосуды, рассказала «Москве 24» главный гериатр Депздрава Москвы Надежда Рунихина.

По ее словам, питание может влиять на состояние сосудов человека. В частности, негативное воздействие оказывают соль, сахар и продукты с животными жирами.

«Соль способствует повышению жесткости сосудистой стенки. Она становится очень чувствительна к выбросу гормонов, которые организм вырабатывает при стрессе. В результате идет чрезмерное повреждение сосудистой стенки. Быстрые углеводы резко повышают сахар в крови и способствуют развитию сахарного диабета, а продукты с жирами животного происхождения — прогрессированию атеросклероза», — пояснила врач.

Средиземноморская диета предполагает потребление большого количества свежих овощей, фруктов и рыбы, в которой есть омега-3 жирные кислоты, пояснила Рунихина. Помимо этого, для здоровья сосудов важно не забывать про умеренную физическую активность.

Исследователи из университета Раша в Чикаго до этого обнаружили, что пожилые люди, придерживающиеся средиземноморской диеты, набирают более высокие баллы в тестах на оценку когнитивных способностей.

Ранее ученые нашли альтернативу интервальному голоданию для борьбы со старением.

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