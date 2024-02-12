Россиянам объяснили, нужно ли платить за разбитый в магазине товар

Покупатели, которые случайно уронили товар в магазине, могут не оплачивать его. Об этом «Москве 24» рассказал председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.

«Соответственно, если речь идет о случайном повреждении имущества, то есть бутылка или банка неудачно стояли на полке и потребитель нечаянно задел или уронил их, тогда риск случайной порчи товара лежит на собственнике, то есть на магазине», — пояснил эксперт.

При этом в случае умышленного повреждения имущества ответственность за поврежденную продукцию будет лежать на потребителе, предупредил специалист. Тогда ему придется заплатить за товар, уточнил Павлов.

В декабре Олег Павлов говорил, что покупатель может купить товар по той стоимости, которая указана на ценнике, даже если на кассе сумма оказалась выше. Если же разницу в цене удалось обнаружить только дома, покупатель может вернуться в магазин с требованием вернуть излишне уплаченную сумму, уточнял эксперт.

Ранее россиянам рассказали, можно ли вернуть товар в магазин без упаковки.