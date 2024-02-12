Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В РФ могут создать отдельный фонд для взрослых пациентов с редкими болезнями

«Известия»: в РФ могут создать фонд для взрослых пациентов с редкими болезнями

close
100%
Министерство здравоохранения Московской области

Для помощи людям старше 19 лет с тяжелыми заболеваниями в России может появиться фонд, аналогичный «Кругу добра». Соответствующее обращение в правительство направил Всероссийский союз пациентов (ВСП), сообщают «Известия».

«Внедрение механизма лекарственного обеспечения для совершеннолетних пациентов с орфанными заболеваниями позволит снизить инвалидизацию и смертность таких пациентов, обеспечить системный подход, гарантирующий последовательное развитие инициативы президента РФ о создании фонда «Круг добра», — предлагается в обращении.

Авторы проекта предлагают использовать новые диагностические методики для создания системы обязательного медицинского страхования (ОМС), медико-генетического консультирования и пренатальной молекулярно-генетической диагностики.

В документе также сообщается о плане создания единой системы полноценной медицинской помощи для пациентов с редкими заболеваниями, включающей в себя мониторинг обеспечения пациентов лекарствами.

Ранее в России запустили университетские венчурные фонды на 3,5 млрд рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами