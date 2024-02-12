В РФ могут создать отдельный фонд для взрослых пациентов с редкими болезнями

Для помощи людям старше 19 лет с тяжелыми заболеваниями в России может появиться фонд, аналогичный «Кругу добра». Соответствующее обращение в правительство направил Всероссийский союз пациентов (ВСП), сообщают «Известия».

«Внедрение механизма лекарственного обеспечения для совершеннолетних пациентов с орфанными заболеваниями позволит снизить инвалидизацию и смертность таких пациентов, обеспечить системный подход, гарантирующий последовательное развитие инициативы президента РФ о создании фонда «Круг добра», — предлагается в обращении.

Авторы проекта предлагают использовать новые диагностические методики для создания системы обязательного медицинского страхования (ОМС), медико-генетического консультирования и пренатальной молекулярно-генетической диагностики.

В документе также сообщается о плане создания единой системы полноценной медицинской помощи для пациентов с редкими заболеваниями, включающей в себя мониторинг обеспечения пациентов лекарствами.

Ранее в России запустили университетские венчурные фонды на 3,5 млрд рублей.