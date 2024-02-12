На западе России прогнозируются ледяные дожди

Опасные погодные явления, в том числе ледяной дождь, прогнозируются в некоторых регионах европейской части России. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС.

«В понедельник в Псковской, Московской, Рязанской и Саратовской областях местами прогнозируется ледяной дождь», — сказал Вильфанд.

По его словам, причиной ледяного дождя является разница температур на определенных высотах от земли. Метеоролог отметил, что после попадания в нижний слой осадки начинают обрастать коркой льда.

До этого сообщалось, что к концу этой недели на 80% территории России ожидаются температуры ниже климатической нормы.

Накануне москвичам предрекли морозы до -25 градусов к концу рабочей недели.

Ранее синоптик рассказал о погоде в Москве в День святого Валентина.