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На западе России прогнозируются ледяные дожди

Вильфанд: в понедельник в западных регионах России пройдет ледяной дождь

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Опасные погодные явления, в том числе ледяной дождь, прогнозируются в некоторых регионах европейской части России. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС.

«В понедельник в Псковской, Московской, Рязанской и Саратовской областях местами прогнозируется ледяной дождь», — сказал Вильфанд.

По его словам, причиной ледяного дождя является разница температур на определенных высотах от земли. Метеоролог отметил, что после попадания в нижний слой осадки начинают обрастать коркой льда.

До этого сообщалось, что к концу этой недели на 80% территории России ожидаются температуры ниже климатической нормы.

Накануне москвичам предрекли морозы до -25 градусов к концу рабочей недели.

Ранее синоптик рассказал о погоде в Москве в День святого Валентина.

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