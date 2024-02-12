Стрельбу в церкви Техаса устроила женщина с винтовкой

Как сообщили в полиции, в евангелистской церкви в американском городе Лейквуд, штат Техас, стрельбу из винтовки начала женщина. Об этом пишет CNN.

Женщина-стрелок уже ликвидирована правоохранительными органами. В результате инцидента пострадал четырехлетний ребенок, он сейчас находится в критическом состоянии, добавил начальник полиции округа Трой Финнер.

Кроме ребенка, пострадал 57-летний мужчина. Он получил ранение в ногу во время происшествия.

О стрельбе сообщалось ранее, но подробности не были известны.

10 февраля в Турции произошла стрельба на мероприятии в рамках предвыборной кампании.

За день до этого в Грузии мужчина открыл стрельбу на рынке в грузинском городе Рустави. Очевидцы утверждают, что стрелок пришел попросить у родственника денег, а когда получил отказ, открыл огонь по людям.

Ранее водитель Toyota обстрелял гаишников из фейерверка во время погони.