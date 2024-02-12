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В России предложили провести в российских школах День начала СВО 24 февраля

В Думе предложили провести 24 февраля в российских школах День начала СВО

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Нина Зотина/РИА Новости

С предложением организовать мероприятия в российских школах 24 февраля, посвященные годовщине начала специальной военной операции на Украине, обратились к министру просвещения РФ Сергею Кравцову из Госдумы. Первый замглавы комитета ГД по просвещению от фракции «Справедливая Россия — За правду» Яна Лантратова предлагает пригласить в школы ветеранов специальной военной операции, пишет ТАСС.

Если это невозможно, то депутат предлагает показывать школьникам видеоролики, посвященные этим событиям. Такие мероприятия могут называться «Днем начала СВО» и будут включать рассказ об истории и целях специальной военной операции. Парламентарий считает, что эта операция является ключевым событием для России и имеет влияние на все сферы общественного развития.

В условиях «гибридной агрессии коллективного Запада» особое внимание следует уделять патриотическому воспитанию и образованию школьников, подчеркнула депутат. Она также отметила, что существует дефицит материалов в медиапространстве, освещающих специальную военную операцию с патриотической точки зрения.

Ранее в Минобороны заявили, что Россия в ходе СВО демилитаризует страны НАТО.

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Операция на Украине
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