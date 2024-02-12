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В техасской церкви произошла стрельба

РИА Новости: в церкви техасского города Лайквуд произошла стрельба

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Shutterstock

В церкви американского города Лайквуд в штате Техас неизвестные устроили стрельбу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на религиозное учреждение.

«Активная ситуация со стрельбой в городе Лайквуд. На месте работают правоохранительные органы», — говорится в сообщении церкви.

Подробности о стрельбе пока не приводятся.

10 февраля в Турции произошла стрельба на мероприятии в рамках предвыборной кампании.

За день до этого в Грузии мужчина открыл стрельбу на рынке в грузинском городе Рустави. Очевидцы утверждают, что стрелок пришел попросить у родственника денег, а когда получил отказ, открыл огонь по людям.

Ранее в Казани произошла массовая драка со стрельбой, ракетницей и арматурой.

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