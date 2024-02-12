Российский губернатор обвинил немецкого философа в развязывании СВО

Глава Калининградской области Антон Алиханов заявил, что немецкий философ Иммануил Кант имеет отношение к развязыванию спецоперации на Украине. Об этом сообщает «ФедералПресс».

Свое мнение губернатор выразил на прошедшем в калининградском городе Светлогорске съезде политологов. Алиханов указал, что представитель немецкой классической школы философии «прокачал немецкую волю, одновременно отрезав ее от высших ценностей».

По словам политика, Кант имеет отношение к ситуации на Украине и ко всему, что происходит в мире. Он также отметил, что, работая в Калининградской области, невозможно не задумываться о мировой политике и о международных отношениях.

В конце декабря губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что транзит из Калининграда не является путем обхода санкций ЕС.

Ранее в Калининградской области призвали Литву снять ограничения на транзит.