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Российский губернатор обвинил немецкого философа в развязывании СВО

Губернатор Алиханов: Иммануил Кант виноват в конфликте России с Украиной

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Евгений Биятов/РИА Новости

Глава Калининградской области Антон Алиханов заявил, что немецкий философ Иммануил Кант имеет отношение к развязыванию спецоперации на Украине. Об этом сообщает «ФедералПресс».

Свое мнение губернатор выразил на прошедшем в калининградском городе Светлогорске съезде политологов. Алиханов указал, что представитель немецкой классической школы философии «прокачал немецкую волю, одновременно отрезав ее от высших ценностей».

По словам политика, Кант имеет отношение к ситуации на Украине и ко всему, что происходит в мире. Он также отметил, что, работая в Калининградской области, невозможно не задумываться о мировой политике и о международных отношениях.

В конце декабря губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что транзит из Калининграда не является путем обхода санкций ЕС.

Ранее в Калининградской области призвали Литву снять ограничения на транзит.

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Операция на Украине
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