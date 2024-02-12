Православные 12 февраля отмечают Трехсвятие, или Васильев день

12 февраля православные верующие чтят память трех святых — Иоанна Златоуста, Григория Богослова и Василия Великого. Как пишет газета «Известия», в церковном календаре этот праздник называется Собором трех святителей или Трехсвятием, а в народе он известен как Васильев день.

Как пишет издание, история этого праздника уходит во времена правления византийского императора Алексея I Комнина. В XI-XII веках в Константинополе возникли споры о первенстве между отцами церкви. Иоанн Мавропод, митрополит Евхаитский, прекратил эти разногласия. Однажды святые явились ему и попросили чтить их в один день, так как все трое равны перед Господом. С тех пор и возникла такая традиция.

Трех святителей почитают как Вселенских учителей. Они жили и проповедовали в IV веке примерно одновременно. Все они были архиепископами. Василий Великий был Кесарийским Каппадокийским, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст были Константинопольскими. Каждый из них написал много богословских трудов, которые стали каноническими. Василий Великий и Григорий Богослов были лично знакомы, святитель Василий был наставником и другом Григория.

На иконах трех святителей они изображаются вместе в полный рост в епископском облачении. В их руках — книги со Священным Писанием. Обычно на иконе в центре изображен Иоанн Златоуст. Эта икона называется «Собор Вселенских учителей и святителей» или «Три иерарха».

В день Трехсвятия верующие посещают церковь, молятся перед иконой трех святителей и просят о помощи в достатке, взаимопонимании с близкими и благополучии в семье. Также можно обратиться к каждому из святителей по отдельности.

В этот день проводятся особенно торжественные богослужения. Иоанну Златоусту, который считается покровителем людей, занимающихся учением и общением с людьми, молятся о помощи в учебе, красноречии, мудрости и укреплении веры. У Василия Великого просят защиты от искушений и зол, а у Григория Богослова — наставления на праведный путь и вразумления.

Примирение является важной традицией в этот день. Если есть разногласия в семье или среди друзей, они должны быть улажены в этот праздник. Традиционно время проводят в кругу семьи, не устраивая шумных гуляний. На столе обязательно должно быть блюдо из дичи, часто его начиняют грибами, яблоками или капустой.

В прошлом в Васильев день девушки проводили обряды, чтобы привлечь возлюбленного. Они вешали на деревья разноцветные ленты и произносили имя молодого человека. Славяне верили, что после этого должна состояться помолвка.

Ранее актриса Екатерина Васильева стала монахиней.