Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Православные 12 февраля отмечают Трехсвятие, или Васильев день

В России православные отмечают Трехсвятие, или Васильев день

close
100%
Илья Наймушин/РИА Новости

12 февраля православные верующие чтят память трех святых — Иоанна Златоуста, Григория Богослова и Василия Великого. Как пишет газета «Известия», в церковном календаре этот праздник называется Собором трех святителей или Трехсвятием, а в народе он известен как Васильев день.

Как пишет издание, история этого праздника уходит во времена правления византийского императора Алексея I Комнина. В XI-XII веках в Константинополе возникли споры о первенстве между отцами церкви. Иоанн Мавропод, митрополит Евхаитский, прекратил эти разногласия. Однажды святые явились ему и попросили чтить их в один день, так как все трое равны перед Господом. С тех пор и возникла такая традиция.

Трех святителей почитают как Вселенских учителей. Они жили и проповедовали в IV веке примерно одновременно. Все они были архиепископами. Василий Великий был Кесарийским Каппадокийским, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст были Константинопольскими. Каждый из них написал много богословских трудов, которые стали каноническими. Василий Великий и Григорий Богослов были лично знакомы, святитель Василий был наставником и другом Григория.

На иконах трех святителей они изображаются вместе в полный рост в епископском облачении. В их руках — книги со Священным Писанием. Обычно на иконе в центре изображен Иоанн Златоуст. Эта икона называется «Собор Вселенских учителей и святителей» или «Три иерарха».

В день Трехсвятия верующие посещают церковь, молятся перед иконой трех святителей и просят о помощи в достатке, взаимопонимании с близкими и благополучии в семье. Также можно обратиться к каждому из святителей по отдельности.

В этот день проводятся особенно торжественные богослужения. Иоанну Златоусту, который считается покровителем людей, занимающихся учением и общением с людьми, молятся о помощи в учебе, красноречии, мудрости и укреплении веры. У Василия Великого просят защиты от искушений и зол, а у Григория Богослова — наставления на праведный путь и вразумления.

Примирение является важной традицией в этот день. Если есть разногласия в семье или среди друзей, они должны быть улажены в этот праздник. Традиционно время проводят в кругу семьи, не устраивая шумных гуляний. На столе обязательно должно быть блюдо из дичи, часто его начиняют грибами, яблоками или капустой.

В прошлом в Васильев день девушки проводили обряды, чтобы привлечь возлюбленного. Они вешали на деревья разноцветные ленты и произносили имя молодого человека. Славяне верили, что после этого должна состояться помолвка.

Ранее актриса Екатерина Васильева стала монахиней.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами