Сотни тысяч россиян остались без света из-за непогоды

Российские энергетики делают все возможное для восстановления энергоснабжения в Ростовской и Волгоградской областях и в ЛНР, количество отключенных потребителей в общей сложности превышает 330 тысяч человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

По данным агентства, причиной отключений стали неблагоприятные погодные явления: ледяной дождь и мокрый снег. Состояние дорог после выпавших осадков также затрудняют подъезд специальной техники к местам нарушений и проведения работ по восстановлению.

«Энергетики продолжают восстановительные работы в регионах, где непогода привела к массовым нарушениям электроснабжения», – говорится в сообщении.

По данным экстренных служб, количество отключенных потребителей в Ростовской области составляет 226,5 тыс. человек, в ЛНР 67,6 тыс. человек, в Волгоградской области 37,8 тыс. человек.

11 февраля в Ростовской области сообщили о задержке поездов из-за плохой погоды. За день до этого в регионе произошли массовые отключения электричества.

Ранее сообщалось, что более 67 тысяч жителей ЛНР остались без энергоснабжения из-за непогоды.