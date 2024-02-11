Умер заслуженный артист России Юрий Ларин

Заслуженный артист России, музыкант, педагог, солист Академического симфонического оркестра Московской филармонии и профессор Московской консерватории Юрий Ларин скончался 10 февраля. Об этом сообщает сообщество тубистов в социальной сети «ВКонтакте».

О причинах смерти не сообщается. Юрий Ларин родился в Коломне 12 января 1940 года. В 1962 году он завершил обучение в музыкальном училище при Московской консерватории, а через пять лет отучился в самой консерватории.

До этого сообщалось, что Советский и российский актер Олег Арлахов ушел из жизни в возрасте 75 лет. Подробности не сообщаются.

Арлахов окончил Нижегородское театральное училище. Сразу после этого он стал актером Нижегородского ТЮЗа. Он играл роли лося в «Аэлите», Ивана в «Коньке-Горбунке», кота Базилио в «Приключениях Буратино», короля в «Золушке» и «Снежной королеве», Савельича в «Капитанской дочке», Билла в «Вожде краснокожих».

Ранее российский актер внезапно умер после празднования юбилея.