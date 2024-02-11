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Живущий в России отец Сырского прокомментировал назначение сына главой ВСУ

Отец главкома ВСУ Сырского рассказал об эмоциях в связи с назначением сына

Отец нового главнокомандующего вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского Станислав признался, что ничего не испытывает по поводу назначения сына. Об этом пишет RT.

«То же самое, что и вы почувствовали, больше ничего. Переживает ли сын по поводу назначения? Это вы у него спрашивайте», — ответил мужчина на вопросы журналистов.

Уточняется, что мать Сырского Людмила отказалась общаться с корреспондентами. Оба родителя нового главкома ВСУ живут в России и, по информации RT, стыдятся того, чем занимается их сын Александр. По словам знакомой Людмилы Сырской, мать нового украинского главкома переживает из-за сложившейся ситуации.

8 февраля Зеленский объявил, что генерал-полковник Александр Сырский назначен новым главнокомандующим ВСУ. В своем сообщении Зеленский заявил, что к руководству приступает новая управленческая команда. Он подчеркнул, что хочет, чтобы видение боевых действий было единым как у украинских военных в Авдеевке или в Работино, так и в генеральном штабе или ставке верховного главнокомандующего.

Ранее генштаб ВСУ отреагировал на информацию о связи Сырского с Россией.

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