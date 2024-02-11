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Москвичам предрекли морозы до -25 градусов к концу рабочей недели

Синоптик Тишковец: в Москве 16 февраля похолодает до -25 градусов

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

В Москву к концу рабочей недели вернутся морозы, температура воздуха опустится до -25 градусов в ночь на 16 февраля. Об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам метеоролога, погода на следующей неделе выдастся малооблачной и аномально холодной, осадков практически не будет. В четверг утром температура опустится до -17...-22 градусов, днем поднимется до -10...-15, а ночь на пятницу морозы достигнут пика: -20...-25 градусов. При этом уже днем 16 февраля столбики термометров поднимутся до -9...-14.

Тишковец добавил, что к выходным холод начнет ослабевать, и температура максимально приблизится к средним климатическим значениям.

Начало недели же выдастся теплым. Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в понедельник температура поднимется выше нуля, а в городе пройдет ледяной дождь.

Ранее сообщалось, что в Москве повысили уровень погодной опасности из-за ледяного дождя.

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