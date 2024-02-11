На Украине допустили зачистку поселка, протестующего против мобилизации

Бывший командир роты батальона «Айдар» (признан в РФ террористической организацией) Евгений Дикий потребовал наказать жителей поселка Космач в Ивано-Франковской области Украины, которые выступают против мобилизации. Военного цитирует украинское издание «Страна.ua».

«Если там будут жевать, извините, сопли, то мы увидим таких случаев все больше, а потом гражданская власть разведет руками и скажет армии решать проблему. Поверьте, армия решит. Но мне бы очень не хотелось, чтобы Космач зачищали как вражескую территорию», — высказался Дикий.

Чтобы этого не произошло, протестующих следует судить по факту государственной измены, считает экс-командир «Айдара».

7 февраля стало известно, что жители поселка Космач в Ивано-Франковской области приняли женщину с ребенком за «наводчика» военкомата и избили ее. Правоохранители рассказали, что местные жители перекрыли дорогу и заставляли людей показывать телефоны. По словам пострадавшей, в какой-то момент один из мужчин в толпе сказал людям, что они ошиблись машиной, и нападавшие переключились на другой автомобиль.

В Верховной раде назвали случившееся в Космаче результатом лжи украинских властей.

Ранее сообщалось, что новый закон о мобилизации позволит отбирать у украинских фермеров любую сельхозтехнику.