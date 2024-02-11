Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

На Украине допустили зачистку поселка, протестующего против мобилизации

В «Айдаре» пригрозили наказать жителей Космача, выступивших против мобилизации

close
100%
Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/Reuters

Бывший командир роты батальона «Айдар» (признан в РФ террористической организацией) Евгений Дикий потребовал наказать жителей поселка Космач в Ивано-Франковской области Украины, которые выступают против мобилизации. Военного цитирует украинское издание «Страна.ua».

«Если там будут жевать, извините, сопли, то мы увидим таких случаев все больше, а потом гражданская власть разведет руками и скажет армии решать проблему. Поверьте, армия решит. Но мне бы очень не хотелось, чтобы Космач зачищали как вражескую территорию», — высказался Дикий.

Чтобы этого не произошло, протестующих следует судить по факту государственной измены, считает экс-командир «Айдара».

7 февраля стало известно, что жители поселка Космач в Ивано-Франковской области приняли женщину с ребенком за «наводчика» военкомата и избили ее. Правоохранители рассказали, что местные жители перекрыли дорогу и заставляли людей показывать телефоны. По словам пострадавшей, в какой-то момент один из мужчин в толпе сказал людям, что они ошиблись машиной, и нападавшие переключились на другой автомобиль.

В Верховной раде назвали случившееся в Космаче результатом лжи украинских властей.

Ранее сообщалось, что новый закон о мобилизации позволит отбирать у украинских фермеров любую сельхозтехнику.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами