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В Московском зоопарке заявили о пополнении коллекции животных

В Московском зоопарке сообщили о выросшей в несколько раз коллекции животных

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Московский зоопарк/Moscow Zoo/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

В Московском зоопарке в несколько раз возросла коллекция животных — до 1243 видов. Об этом рассказала генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова в беседе с РИА Новости.

«Со дня основания она увеличилась до 1243 видов», — заявила она.

По словам Акуловой, пополнение разновидностей животных интересными представители фауны произошло за счет усилий сотрудников зоопарка.

«Для нового павильона «Ластоногие» мы получили трех самок тихоокеанского моржа», — пояснила гендиректор.

Кроме того, в Московском зоопарке появились самцы и самки представителей семейства тюленей — сивуча и морского зайца. В зоосад также привезли дымчатых леопардов, бинтуронгов, медоедов, бурых гиен и марабу — птиц из семейства аистовых.

«И многие другие виды», — подытожила Акулова.

Незадолго до этого генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова продемонстрировала новое видео с маленькой пандой Катюшей, где детеныш валяется в ветках бамбука. Ролик, а также два новых фото с панденком, Акулова опубликовала в личном Telegram-канале.

Ранее зоологи нашли современное животное с зубами как у хищных динозавров.

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