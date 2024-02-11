В аэропорту Кольцово задержали россиянку, которая перевозила четыре килограмма ресниц

В екатеринбургском аэропорту Кольцово таможенники конфисковали у прибывшей из Гоа россиянки четыре килограмма ресниц и материалов для наращивания. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

Жительницу Самары, которая прилетела в Екатеринбург из Гоа задержали таможенники в аэропорта Кольцово. В багаже туристки были обнаружены четыре килограмма ресниц для наращивания, щетки, клей и патчи.

Россиянка сообщила, что товары везла по просьбе подруги. Выяснилось, что в декларацию багаж включен не был, сертификаты, подтверждающие безопасность продукции, отсутствовали.

Груз пришлось изъять, в отношении женщины возбудили дело об административном правонарушении. После завершения административного расследования и вынесения решения она сможет забрать товары и продекларировать их в соответствии с действующим законодательством.

Ранее россиянки пытались провезти килограмм кокаина из Венесуэлы через аэропорт Внуково.