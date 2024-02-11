Россиянку избил и связал возлюбленный, который не хотел с ней расставаться

В Уфе местную жительницу жестоко избил мужчина, с которым она встречалась. Об этом сообщает NewsBash.

По данным источника издания, 3 февраля мужчина избил и связал свою 46-летнюю партнершу, с которой состоял в романтических отношениях с сентября прошлого года. Накануне вечером пара вновь встретилась в съемной квартире уфимца, там они стали распивать спиртное, и около полуночи женщина заснула. Ее разбудил сильный удар по голове.

«На мгновение я пришла в себя от боли, а затем вновь потеряла сознание», — утверждает пострадавшая. Затем она проснулась и попросила у партнера воды, но тот напоил ее алкоголем. Женщину вырвало, и нападавший ударил ее по губам. К тому времени он уже связал руки и ноги потерпевшей. Он пояснил, что сделал это потому, что не хочет, чтобы она уходила.

Женщина стала звать на помощь, и на ее крики отреагировали соседи по коммунальной квартире. Они позвонили хозяйке жилья, которая немедленно приехала. Пострадавшая улучила момент и выбежала на улицу, но нападавший догнал ее. Он вновь избил женщину и попытался ее раздеть. Местной жительницей помогли случайные прохожие, они же вызвали скорую помощь. Пострадавшую с множественными травмами головы доставили в больницу. В настоящее время ее жизни ничего не угрожает. 6 февраля она обратилась к правоохранителям и рассказала о произошедшем.

Ранее россиянин похитил бывшую жену и удерживал ее в своем доме, регулярно избивая.