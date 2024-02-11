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В частном доме в Чечне произошел взрыв газа

В Чечне проводят проверку после взрыва газа в жилом частном доме

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Shutterstock

В Чечне началась доследственная проверка по факту взрыва бытового газа в жилом частном доме, в результате инцидента пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Об этом заявили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК) России.

«Проводится доследственная проверка по факту хлопка бытового газа в частном домовладении в селе Чечен-аул», — указывается в публикации.

Согласно предварительным результатам следствия, взрыв случился по причине неисправности шланга, присоединенного к газовой плите. После этого двух детей 2019 и 2020 годов рождения и их родителей отвезли в медучреждение с ожогами различной степени тяжести.

Незадолго до этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявлял, что в Севастополе из подъезда жилого дома, где взорвался газ, эвакуировали восемь человек, в том числе четверых детей. Он отметил, что на первом этаже здания расположена детская поликлиника. Однако разрушений там не зафиксировали.

Ранее взрыв газа произошел в жилом доме в Дагестане, пострадали два человека.

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