В частном доме в Чечне произошел взрыв газа

В Чечне началась доследственная проверка по факту взрыва бытового газа в жилом частном доме, в результате инцидента пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Об этом заявили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК) России.

«Проводится доследственная проверка по факту хлопка бытового газа в частном домовладении в селе Чечен-аул», — указывается в публикации.

Согласно предварительным результатам следствия, взрыв случился по причине неисправности шланга, присоединенного к газовой плите. После этого двух детей 2019 и 2020 годов рождения и их родителей отвезли в медучреждение с ожогами различной степени тяжести.

Незадолго до этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявлял, что в Севастополе из подъезда жилого дома, где взорвался газ, эвакуировали восемь человек, в том числе четверых детей. Он отметил, что на первом этаже здания расположена детская поликлиника. Однако разрушений там не зафиксировали.

Ранее взрыв газа произошел в жилом доме в Дагестане, пострадали два человека.