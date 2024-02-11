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Воспитанники школы-интерната в Москве госпитализированы с кишечной инфекцией

РИА Новости: в Москве ученики школы-интерната попали в больницу с отравлением

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Shutterstock

Пятеро воспитанников школы-интерната имени Колмогорова в Москве гдоставлены в медицинское учреждение с признаками кишечной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным столичного Роспотребнадзора 12 ученикам московской школы-интерната потребовалась медицинская помощь, пятеро из них госпитализированы с признаками кишечной инфекции.

В образовательном учреждении проводятся противоэпидемические мероприятия, работа пищеблока интерната временно приостановлена. Детей и работников учреждения осмотрят врачи.

Ранее в Приморье закрыли кафе после отравления 21 человека.

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