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Гендиректор крупнейшего банка Африки разбился при крушении вертолета

В США разбился на вертолете глава нигерийского банка Access Bank вместе с семьей

Главный исполнительный директор нигерийского банка Access Bank Герберт Вигве ушел из жизни в результате падения вертолета на границе штатов Калифорния и Невада. Об этом заявила в соцсети Х гендиректор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала, ранее занимавшая должность главы минфина Нигерии.

«Крайне опечалена известием об ужасной трагедии Герберта Вигве», — написала она.

Согласно информации гендиректора ВТО, на борту воздушного судна вместе с ним находились его жена и сын. Кроме того, в составе экипажа числились еще три человека. Никто из них не выжил.

«Приношу глубочайшие соболезнования семье Вигве, семье Огунбанджо, сотрудникам и руководству Access Bank», — заключила Оконджо-Ивеала.

Накануне стало известно, что в американском штате Флорида разбился бизнес-джет Bombardier Challenger 604. Самолет рухнул на автомобильное шоссе и загорелся.

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