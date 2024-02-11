Гендиректор крупнейшего банка Африки разбился при крушении вертолета

Главный исполнительный директор нигерийского банка Access Bank Герберт Вигве ушел из жизни в результате падения вертолета на границе штатов Калифорния и Невада. Об этом заявила в соцсети Х гендиректор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала, ранее занимавшая должность главы минфина Нигерии.

«Крайне опечалена известием об ужасной трагедии Герберта Вигве», — написала она.

Согласно информации гендиректора ВТО, на борту воздушного судна вместе с ним находились его жена и сын. Кроме того, в составе экипажа числились еще три человека. Никто из них не выжил.

«Приношу глубочайшие соболезнования семье Вигве, семье Огунбанджо, сотрудникам и руководству Access Bank», — заключила Оконджо-Ивеала.

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