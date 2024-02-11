В Приморье закрыли кафе после отравления 21 человека

После отравления 21 человека в кафе «М-Бургер» Дальнереченске, заведение закрыли. Об этом сообщил РИА Новости представитель управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.

По данным надзорного ведомства, жители отравились едой с 5 по 10 февраля. Госпитализация потребовалась 21 посетителю. В Минздраве отметили, что тяжелых случаев отравления у обратившихся в больницу нет, всем оказывается необходимая медпомощь.

В Роспотребнадзоре сообщили, что специалисты ведомства проводят проверку. Кафе закрыли на время проведения проверки.

До этого в прокуратуре сообщили, что рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье Уголовного кодекса РФ «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Незадолго до этого в гимназии Благовещенска 8 февраля произошло массовое отравление учеников. В образовательное учреждение направлены эксперты, которые проверят пищеблок, возьмут пробы еды, проверят санитарные документы работников кухни.

Ранее на Ставрополье массово отравились школьники, отдающие в оздоровительном лагере.