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Врачи спасли россиянку с червями в печени

В Оренбурге хирурги удалили паразитов из печени пациентки

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Хирурги Оренбургской областной клинической больницы спасли пациентку, в печени которой была обнаружена киста с паразитами. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

34-летняя жительница Оренбурга обратилась в поликлинику с жалобами на постоянную слабость и недомогание, у нее появились высыпания на коже. В ходе обследования в печени женщины была обнаружена киста внушительных размеров с паразитами внутри. Было принято решение перевести пациентку в больницу и провести малоинвазивную операцию.

«Весь запланированный объем операции был выполнен. Она продлилась 3,5 часа. Киста и ее содержимое было удалено. Общий объем кисты составил 3,7 литра. Печень мы сохранили», — рассказал врач-хирург Данил Сущевич.

Спустя шесть дней пациентка была выписана на амбулаторное лечение. Как отметили медики, ленточный червь эхинококк попадает в организм человека через кишечник. Чаще всего это заболевание выявляют при обследовании УЗИ органов брюшной полости или рентгенографии легких.

Ранее врачи достали из-под кожи лба россиянина 12-сантиметрового червя.

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