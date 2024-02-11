Врачи спасли россиянку с червями в печени

Хирурги Оренбургской областной клинической больницы спасли пациентку, в печени которой была обнаружена киста с паразитами. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

34-летняя жительница Оренбурга обратилась в поликлинику с жалобами на постоянную слабость и недомогание, у нее появились высыпания на коже. В ходе обследования в печени женщины была обнаружена киста внушительных размеров с паразитами внутри. Было принято решение перевести пациентку в больницу и провести малоинвазивную операцию.

«Весь запланированный объем операции был выполнен. Она продлилась 3,5 часа. Киста и ее содержимое было удалено. Общий объем кисты составил 3,7 литра. Печень мы сохранили», — рассказал врач-хирург Данил Сущевич.

Спустя шесть дней пациентка была выписана на амбулаторное лечение. Как отметили медики, ленточный червь эхинококк попадает в организм человека через кишечник. Чаще всего это заболевание выявляют при обследовании УЗИ органов брюшной полости или рентгенографии легких.

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