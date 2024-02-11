Обнаженную девушку нашли под окнами многоэтажки в Перми

В Перми следователи устанавливают обстоятельства падения из окна местной жительницы. Об этом сообщает URA.ru.

Инцидент произошел в Кировском районе Перми в ночь на 10 февраля, очевидцы обнаружили под окнами многоэтажки по улице Калинина обнаженную девушку.

По данным регионального СК, она выпала из окна 10 этажа. Спасти пострадавшую не удалось, обстоятельства произошедшего выясняют следователи, личность девушки устанавливается.

Ранее подросток из Челябинска выпал с 20-го этажа многоквартирного дома.