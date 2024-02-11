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В Ростове мужчина напал на двух девочек в подъезде дома

«161.ru»: в Ростове полиция разыскивает мужчину, напавшего на детей в подъезде

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Shutterstock

В Ростове неизвестный мужчина напал на двух девочек в подъезде дома, дети смогли вырваться и убежать. Об этом сообщает «161.ru».

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Брестской в ростовском поселке имени Орджоникидзе. Неизвестный злоумышленник преследовал на улице двух девочек и зашел за ними в подъезд.

По данным регионального МВД, мужчина схватил одну из девочек за лицо, ее подруга стала кричать и звать на помощь, нападавший скрылся. Злоумышленника разыскивает полиция.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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